«Надеюсь, сработает»: Китайский ученый испытывает экспериментальную вакцину от ковида на себе

Руководитель Центра по контролю и профилактике заболеваний КНР, академик Гао Фу сообщил, что получил экспериментальную вакцину от коронавируса. Он надеется, что препарат сработает и жители страны последуют его примеру после того, как вакцина будет одобрена для применения.

Китайский академик Гао Фу вакцинировался от коронавируса. Для этого он использовал экспериментальный препарат. Ученый надеется, что вакцина окажется эффективной и защитит население от опасного заболевания.

«Мне ввели одну из (экспериментальных) вакцин. Надеюсь, это сработает», - цитирует Гао Фу «Интерфакс».

Как и когда ученый получил вакцину, неизвестно. Также он не пояснил, проводился этот опыт в рамках одобренного правительством исследования препарата или по личному желанию.

Сейчас в Китае идут работы над созданием восьми вакцин от коронавируса. При этом пока ни одна из них не одобрена для применения.