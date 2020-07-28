/ 18+

«Надеюсь, сработает»: Китайский ученый испытывает экспериментальную вакцину от ковида на себе

13:48, 28.07.2020 / Верcия для печати / 0 комментариев

Руководитель Центра по контролю и профилактике заболеваний КНР, академик Гао Фу сообщил, что получил экспериментальную вакцину от коронавируса. Он надеется, что препарат сработает и жители страны последуют его примеру после того, как вакцина будет одобрена для применения.

Китайский академик Гао Фу вакцинировался от коронавируса. Для этого он использовал экспериментальный препарат. Ученый надеется, что вакцина окажется эффективной и защитит население от опасного заболевания.

«Мне ввели одну из (экспериментальных) вакцин. Надеюсь, это сработает», - цитирует Гао Фу «Интерфакс».

Как и когда ученый получил вакцину, неизвестно. Также он не пояснил, проводился этот опыт в рамках одобренного правительством исследования препарата или по личному желанию.

Сейчас в Китае идут работы над созданием восьми вакцин от коронавируса. При этом пока ни одна из них не одобрена для применения.

Как ученые шли к вакцине против COVID-19. История российского копипаста

Как писал «Доктор Питер», в середине августа петербургский НИИ гриппа начнет третью фазу клинических испытаний вакцины от коронавируса. Сейчас специалисты набирают группу добровольцев. Узнать критерии отбора и записаться можно здесь.

Рубрики: Инфекционные болезни

Ещё нет комментариев

Написать комментарий:

Вы также можете оставить комментарий, авторизировавшись.

Темы недели

Самое обсуждаемое

Самое читаемое

Отзывы о клиниках

Читать все отзывы

Нашли ошибку?

captcha Обновить картинку
×