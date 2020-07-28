Петербуржец получил условный срок за поставку фальсифицированных медизделий в Городской онкодиспансер

Петербуржец получил условный срок за поставку фальсифицированных медизделий в Городской онкодиспансер12:28, 28.07.2020 / Верcия для печати / 0 комментариев
Кировский районный суд назначил петербуржцу наказание в виде 3 лет лишения свободы условно за сбыт фальсифицированных медицинских изделий в Городской онкологический диспансер. Общая сумма фальсификата превысила 235 тысяч рублей.
Петербуржца осудили за сбыт фальсифицированных медицинских изделий. Как сообщается на сайте прокуратуры, с 22 марта по 14 апреля 2016 года мужчина произвел и продал медицинские изделия для диагностики в патологоанатомическое отделение Городского клинического онкологического диспансера на сумму более 235 тысяч рублей. Позже стало понятно, что изделия оказались непригодными.
Кировский районный суд признал петербуржца виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238.1 УК РФ (обращение фальсифицированных медицинских изделий, совершенное в крупном размере). Ему назначили наказание - 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком.
Напомним, дело о поставке в онкодиспансер фальсифицированных медизделий поступило в суд в 2018 году. Сообщалось, что поставщик изготовил и сбыл поддельные итальянские реагенты и расходные материалы для гистологических исследований.
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