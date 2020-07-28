Петербуржец получил условный срок за поставку фальсифицированных медизделий в Городской онкодиспансер

Кировский районный суд назначил петербуржцу наказание в виде 3 лет лишения свободы условно за сбыт фальсифицированных медицинских изделий в Городской онкологический диспансер. Общая сумма фальсификата превысила 235 тысяч рублей.

Петербуржца осудили за сбыт фальсифицированных медицинских изделий. Как сообщается на сайте прокуратуры, с 22 марта по 14 апреля 2016 года мужчина произвел и продал медицинские изделия для диагностики в патологоанатомическое отделение Городского клинического онкологического диспансера на сумму более 235 тысяч рублей. Позже стало понятно, что изделия оказались непригодными.

Кировский районный суд признал петербуржца виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238.1 УК РФ (обращение фальсифицированных медицинских изделий, совершенное в крупном размере). Ему назначили наказание - 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком.

Напомним, дело о поставке в онкодиспансер фальсифицированных медизделий поступило в суд в 2018 году. Сообщалось, что поставщик изготовил и сбыл поддельные итальянские реагенты и расходные материалы для гистологических исследований.

Как писал «Доктор Питер», обвиняемый фактически руководил двумя компаниями - ООО «Первый Проджект» и ООО «Мед ТехникаПоинт». В марте 2016 года он участвовал в аукционе на закупку реагентов и расходных материалов для гистологических исследований производства Италии для Городского онкодиспансера. ООО «Первый Проджект» было признано победителем. «Осознавая, что поставка необходимых изделий из Италии будет осуществлена с задержками, (он) решил изготовить и в дальнейшем сбыть фальсифицированные медицинские изделия общей стоимостью не менее 235 742 рублей 34 копеек. Медицинские изделия были изготовлены с фальсифицированными документами, подтверждающими их производство якобы в Италии, переданы в онкодиспансер».

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