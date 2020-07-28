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Австралийские ученые выбрали самую эффективную маску для защиты от коронавируса

08:36, 28.07.2020 / Верcия для печати / 0 комментариев

Эффективнее всего от коронавируса защитит трехслойная хирургическая маска, сообщили исследователи  Университета Нового Южного Уэльса. К такому выводу они пришли после нескольких экспериментов.

Австралийские ученые выбрали самую эффективную маску для защиты от коронавируса

Австралийские ученые выяснили, какой вид маски лучше всего защитит от коронавирусной инфекции. Для этого они провели эксперимент: участник исследования надевал разные виды масок (однослойные самодельные, тканевые двухслойные и трехслойные хирургические) и начинал кашлять, чихать и разговаривать. В это время его снимала высокоскоростная камера и использовалась светодиодная система, чтобы увидеть, как рассеиваются микроскопические капли слюны.

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Оказалось, что трехслойная хирургическая маска для лица была наиболее эффективна, но и один слой материи уменьшал количество распространявшихся капель. Специалисты добавили, что на защитные свойства также влияет тип материала, дизайн, плотность прилегания к лицу и частота стирки, передает «Вечерняя Москва».

Самодельные маски ученые порекомендовали шить как минимум из двух слоев ткани.

Рубрики: Инфекционные болезни

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