Австралийские ученые выбрали самую эффективную маску для защиты от коронавируса

Эффективнее всего от коронавируса защитит трехслойная хирургическая маска, сообщили исследователи Университета Нового Южного Уэльса. К такому выводу они пришли после нескольких экспериментов.

Австралийские ученые выяснили, какой вид маски лучше всего защитит от коронавирусной инфекции. Для этого они провели эксперимент: участник исследования надевал разные виды масок (однослойные самодельные, тканевые двухслойные и трехслойные хирургические) и начинал кашлять, чихать и разговаривать. В это время его снимала высокоскоростная камера и использовалась светодиодная система, чтобы увидеть, как рассеиваются микроскопические капли слюны.

Оказалось, что трехслойная хирургическая маска для лица была наиболее эффективна, но и один слой материи уменьшал количество распространявшихся капель. Специалисты добавили, что на защитные свойства также влияет тип материала, дизайн, плотность прилегания к лицу и частота стирки, передает «Вечерняя Москва».

Самодельные маски ученые порекомендовали шить как минимум из двух слоев ткани.