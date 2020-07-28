Уполномоченный по правам человека предложил губернатору создать конфликтную комиссию для медиков в Петербурге

При комитете по соцполитике нужно создать комиссию для досудебного урегулирования споров об отказе в предоставлении единовременных выплат работникам клиник, пострадавших при оказании помощи пациентам с коронавирусом. С таким предложением к губернатору Александру Беглову обратился Уполномоченный по правам человека в Петербурге Александр Шишлов.

Порядок и условия предоставления выплат утверждены постановлением правительства Петербурга от 28.04.2020 № 247. При этом не урегулирован порядок административного обжалования решений об отказе в этой мере социальной поддержки. Как говорят в аппарате Уполномоченного по правам человека в Петербурге, медицинские работники будут вынуждены обжаловать эти решения только в судебном порядке, что может повлечь за собой нарушение их права на своевременное получение единовременной выплаты.

Петербургский омбудсмен предлагает для разрешения спорных ситуаций создать при комитете по социальной политике (КСП) конфликтную межведомственную комиссию и включить в ее состав представителей общественных и профсоюзных организаций. Опыт создания такой комиссии есть – она работает при комитете по здравоохранению, рассматривает споры о непризнании работников медицинских учреждений пострадавшими вследствие оказания помощи пациентам, заболевшим COVID-19.

Напомним, с 13 июля в аппарате Уполномоченного по правам человека в Санкт-Петербурге Александра Шишлова работает горячая линия для сообщений о возможных нарушениях прав медицинских работников и других сотрудников городских учреждений здравоохранения в условиях эпидемии коронавируса. За правовой консультацией и содействием омбудсмена также могут обратиться студенты медицинских вузов, направленные на практику в петербургские стационары, горожане, проходящие альтернативную гражданскую службу в больницах, родственники пострадавших от COVID-19 медиков.

Телефон горячей линии: 8 931-308-17-74 (по будням с 10:00 до 17:00).

Кроме того, о нарушениях в учреждениях здравоохранения трудовых прав работников и противоэпидемиологических требований, о несогласии с отказами в предоставлении дополнительных мер государственной поддержки (федеральных и региональных выплат) и другом можно также сообщить и по электронной почте: zhaloba@ombudsmanspb.ru

Как считает омбудсмен Александр Шишлов, «замалчивание проблем организации системы здравоохранения в нынешних условиях приводит к тяжелым и трагическим последствиям – к массовым случаям заражения в медицинских учреждениях, к гибели пациентов, врачей, медицинских сестер, санитарок».

© Доктор Питер