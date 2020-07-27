Роспотребнадзор: Коронавирус выживает из Петербурга острые кишечные инфекции

В этом году заболеваемость острыми кишечными инфекциями в Петербурге снизилась вдвое. Как считают в петербургском Роспотребнадзоре, к этому привело закрытие предприятий общепита во время пандемии, приостановка занятий в школах, а также более тщательное соблюдение горожанами правил личной гигиены.

По словам начальника отдела эпидемиологического надзора петербургского Роспотребнадзора Ирины Чхинджерии, из-за пандемии коронавируса в городе серьезно снизилась заболеваемость острыми кишечными инфекциями – в два раза.

- Эпидемия коронавирусной инфекции оказала существенное влияние на эпидемический процесс большинства инфекций. В основном это касается острых кишечных инфекций, где основной фактор передачи все-таки - общепит, - рассказала Ирина Чхинджерия. – Общепит, приостановление деятельности образовательных учреждений привели к тому, что у нас нет вспышек, очагов кишечных инфекций.

По словам специалиста, на заболеваемость ОКИ могло повлиять и более тщательное соблюдение петербуржцами правил личной гигиены, в частности мытье рук.

- Настоятельное напоминание требования мытья рук все-таки оказало влияние на людей. Наверное, чаще стали мыть руки, в том числе при возвращении домой, пользоваться перчатками. Поэтому заболеваемость острыми кишечными инфекциями снизилась основательно – в 2 раза, - сказала специалист регионального Роспотребнадзора.

© Доктор Питер