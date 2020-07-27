В Роспотребнадзоре назвали лучшие дезинфицирующие средства для борьбы с коронавирусом

Специалисты Центра «Вектор» выяснили, что коронавирус может жить на различных поверхностях более двух дней и быть источником заражения. Однако обработка дезинфицирующими средствами уничтожает вирусные частицы. Ученые протестировали разные виды антисептиков, чтобы выбрать наиболее эффективный.

Согласно исследованиям, коронавирус может жить на различных поверхностях (нержавеющей стали, линолеуме, стекле, пластике, керамической плитке) более 48 часов. Все это время он может быть источником заражения. Именно поэтому специалисты рекомендуют регулярно проводить уборку с использованием дезинфицирующих средств. Но какое из них выбрать?

Чтобы определить наиболее эффективный антисептик, ученые Центра «Вектор» протестировали хлорсодержащие и спиртосодержащие дезинфектанты, средства на основе четвертичных аммониевых соединений и третичных аминов. Выяснилось, что все они быстро и эффективно убивают вирус.

«Этиловый и изопропиловый спирты даже в концентрации 30% способны уничтожить до миллиона вирусных частиц за 30 секунд. Такой же эффективностью обладают хлорсодержащие дезинфектанты: в течение нескольких десятков секунд полностью обеззараживают поверхность», - рассказали в Роспотребнадзоре.

В ведомстве добавили, что дезинфектанты на основе третичных и четвертичных аминов уничтожают коронавирус за несколько минут.

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