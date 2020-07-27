Врач призвал не лечить ожирение диетами

Врач призвал не лечить ожирение диетами08:35, 27.07.2020 / Верcия для печати / 2 комментария
Пациентами с ожирением вряд ли помогут диеты или другие ограничения, говорит диетолог Алексей Ковальков. Он пояснил, в таких случаях эффективным будет только серьезное лечение под наблюдением специалистов.
Россияне с лишним весом могут похудеть с помощью диет или других ограничений, но тем, у кого есть признаки ожирения, это вряд ли поможет. По словам диетолога Алексея Ковалькова, в этом случае необходимо худеть под контролем врача.
«Если вы больны ожирением, то вы будете набирать вес, что бы вы ни делали. Даже если вы станете голодать, когда перестанете, наберете еще больший вес. Если человек полнеет и у него есть ожирение, то это болезнь. Она входит в классификацию медицинских заболеваний, и ее надо лечить, причем лечить у врача, как и остальные заболевания. Благо, это лечится», - цитирует специалиста радио Sputnik.
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Диетолог пояснил, что чаще всего причиной ожирения становятся гормональные нарушения, а также бывает наследственная предрасположенность. «Но обычно это – дисбаланс гормонов жиросжигающих и жиронакапливающих. Все эти диеты – это способ лишь на время приостановить процесс. Дисбаланс лечится и вылечивается врачами».
2 комментария Оставить комментарий
Нельзя совсем ничего не делать!
Что там в клинике Ковалькова пациенты закончились?
Успешно скинула 12 кг, на очереди еще 7-10 кг. Без голода, без врачей, без лишних советов из совка.
сама читаю медицинские статьи на английском, сама разбираюсь с проблемами, от большинства российских врачей толку ноль, они отстали от жизни. Пусть сами живут на статинах, на уколах инсулина и тупых советах об ограничении жиров.