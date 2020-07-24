«Фантастическая операция». Московские хирурги изобретательно собрали пациенту «новый» пищевод

Московские хирурги выполнили 63-летнему красноярцу многоэтапную реконструкцию пищевода. После операции по поводу рака легкого у мужчины образовался в пищеводе гигантский свищ — через него пища, не достигая желудка, попадала в плевральную полость и вызывала воспаление. Как рассказали в Онкоцентре Блохина, работа врачей была настолько изобретательна, что «напоминала сюжет фантастического фильма».

Хирурги НМИЦ онкологии им. Блохина выполнили 63-летнему пациенту сложную многоэтапную реконструкцию пищевода — буквально разобрали, а потом заново собрали орган. Как рассказали в московском онкоцентре, выполненная операция уникальна - описаний подобных вмешательств в мировой медицинской практике не встречается.

Сначала на родине красноярцу выполнили операцию по поводу рака правого легкого 3-й стадии, после которой у него обнаружили гигантский свищ в пищеводе размером 8 сантиметров. Питаться естественным образом мужчина не мог – пища, не достигая желудка, через свищ попадала в плевральную область, где располагаются лёгкие. В желудок провели дренаж-трубку, через которую шприцем вводилась питательная жидкость. Сразу устранить свищ, пока сохраняется воспаление было невозможно. Красноярские хирурги обратились за помощью к московским коллегам, которые разработали план поэтапного хирургического лечения.

Сначала, чтобы снять воспаление, пациенту «отключили» пищевод. Его верхнюю часть вывели в область шеи в виде стомы, чтобы слюна не попадала в свищ и не инфицировала плевральную полость. А чтобы исключить заброс вверх содержимого желудка, нижнюю часть пищевода «заглушили». Мужчина вернулся к столичным онкологам через 2 месяца, когда прошло воспаление. Второй этап лечения состоял из следующей цепочки: стому-отверстие в области шеи зашили, верхнюю часть пищевода вернули на место, трубку из желудка удалили и отверстие зашили, из фрагмента желудка сформировали «новый пищевод», соединили «новый пищевод» с желудком и родным верхним фрагментом пищевода. При этом, как уточняют в НМИЦ им. Блохина, хирурги нашли оригинальное решение при проведении «нового пищевода», чтобы обойти место недавнего обширного воспаления.

Врачи сообщают, что сейчас пациент восстанавливается, ему предстоит пройти реабилитацию.

© Доктор Питер