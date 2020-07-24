Если в больнице растет смертность - ждите проверку Росздравнадзора

Если на протяжении трех месяцев в больнице растет смертность, в нее нагрянет Росздравнадзор. Согласно приказу Минздрава, рост летальности станет единственным основанием для внеплановой проверки.

Росздравнадзор будет проводить внеплановые проверки клиник, если в них был зафиксирован рост смертности в течение трех месяцев подряд. Соответствующее постановление подписал министр здравоохранения Михаил Мурашко. При этом, как писал «Доктор Питер», плановые проверки медицинской деятельности приостановили до 2021 года.

В марте Минздрав опубликовал проект приказа, в котором было обозначено три основания для проведения внеплановых проверок. Помимо роста смертности, проверку могли устроить, если в медучредждении вовремя не выполнили обязательные требования, установленные Росздравнадзором, а также если были выявлены случаи несвоевременного, ненадлежащего оказания медицинской помощи, что привело к ухудшению состояния здоровья, инвалидности или смерти пациента. Однако эти пункты исключили из документа.

Новый приказ, опубликованный на портале нормативно правовых актов, вступает в силу 4 августа.

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