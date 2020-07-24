Главный трансплантолог Минздрава объяснил, можно ли заразиться коронавирусом при переливании крови 

При переливании крови заразиться коронавирусом практически невозможно, сообщил главный трансплантолог Минздрава Сергей Готье. Он пояснил, что на станциях переливания всегда соблюдаются все условия, чтобы никто не инфицировался.

Главный трансплантолог Минздрава Сергей Готье назвал фантастикой возможность заразиться коронавирусом при переливании крови. Он пояснил, что на станциях всегда соблюдаются условия, чтобы избежать инфицирования. Причем, делается это всегда, вне зависимости от эпидемии коронавируса.

«С точки зрения вообще риска инфекции и инфицирования в условиях станций переливания крови - это фантастика, это практически исключено, потому что там прилагаются и без эпидемии ... все режимные усилия, чтоб этого избежать. Мы, продолжая хирургическую деятельность, продолжая заготовку крови у себя, особых проблем не видели с этим», - сообщил Сергей Готье, отвечая на вопрос, изменилось ли число доноров во время эпидемии коронавируса.

По данным Сергея Готье, случаев повторного заражения коронавирусом не зафиксировано, зато есть пациенты с торпидным (медленным, вялым, бессимптомным - Прим.ред.) течением заболевания. «И вот такие пациенты, их фактически невозможно вылечить от вирусной пневмонии, то есть этот вирус рецидивирует ... и мазки положительные, то отрицательные, то положительные».