В Роскачестве рассказали, как выбрать идеальное мороженое

Эксперты Роскачества рекомендуют выбирать мороженое равномерного цвета, без кристалликов льда. Они также советуют не пугаться стабилизаторов в составе.

Хорошее мороженое должно было равномерного цвета, без кусочков льда, напомнили в Роскачестве. Чаще всего мороженое бывает белого цвета, а оттенок зависит от процента жирности: чем он выше, тем цвет желтее.

Стоит обращать внимание и на глазурь. Она не должна слишком сильно крошиться или быть липкой. Если на ней есть белый налет или крупинки, то мороженое, скорее всего, неправильно хранили или нарушили технологию при изготовлении. Как пояснили в Роскачестве, состав глазури должен быть перечислен на маркировке.

Кристаллики льда на лакомстве могут означать, что его повторно замораживали, а это плохо влияет на вкус.

Молочное и сливочное мороженое, а также пломбир, не могут иметь в составе растительные жиры. В продукте с заменителем молочного жира производителям разрешено их использовать, но не более 50% от всей массы жира. Если содержание растительных жиров достигает 100%, то это уже не мороженое, а «десерт замороженный».

Обнаружить растительные жиры при покупке почти невозможно, говорят в Роскачестве. Единственный способ это понять - отдать образец в лабораторию и исследовать на наличие фитостеринов, которых нет в молоке, они встречаются только в растительных продуктах (кокосовом, пальмовом масле). Кроме того, мороженое с растительными жирами стоит в несколько раз дешевле.

При этом пищевые красители, ароматизаторы, подсластители и антиокислители могут быть в составе хорошего мороженого - их применение разрешено. Как пояснили в Роскачестве, стабилизаторы помогают сохранить стабильность при хранении, снижают риск усадки, благодаря им мороженое дольше не тает и сохраняет форму.

© Доктор Питер