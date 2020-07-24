За неделю на укусы клещей пожаловались почти 700 петербуржцев

С 13 по 19 июля в медучреждения по поводу укусов клещей обратились почти 700 петербуржцев. Как сообщили в Роспотребнадзоре, трое заразились клещевым энцефалитом, а у девяти человек обнаружили боррелиоз.

За неделю в петербургские медучреждения с жалобами на укусы клещей обратился 681 горожанин, в том числе 124 ребенок. Из них только 96 встретились с клещами на территории Петербурга.

Как рассказали в Роспотребнадзоре, больше всего пострадавших зафиксировано в Курортном районе - 34 человека, Приморском – 18, Пушкинском - 9.

По данным ведомства, за неделю у трех человек выявили клещевой энцефалит, заражения произошли на территории Ленобласти. Еще девять горожан, включая трех детей, заразились боррелиозом. С опасными клещами они встретились на территории Ленинградской и Ярославской областей. Всего с начала сезона энцефалитом заразились 17 человек, а боррелиозом - 47.

Петербургские лаборатории исследовали 441 клеща, которых принесли пациенты. Возбудитель вирусного энцефалита обнаружен в 4 пробах, а боррелиоза - в 90 пробах.

В прошлом году специалисты Роспотребнадзора собрали на территории города 250 клещей и проверили их на инфекции, передающиеся человеу. Вируса клещевого энцефалита не обнаружили ни у одного, зато боррелиями был инфицирован каждый пятый (22,4%). У «городских» клещей также выявили и другие инфекции, передающиеся человеку — у одного из 250-ти моноцитарный эрлихиоз, у трех — анаплазмоз.

© Доктор Питер