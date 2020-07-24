За неделю на укусы клещей пожаловались почти 700 петербуржцев

За неделю на укусы клещей пожаловались почти 700 петербуржцев08:37, 24.07.2020 / Верcия для печати / 0 комментариев
С 13 по 19 июля в медучреждения по поводу укусов клещей обратились почти 700 петербуржцев. Как сообщили в Роспотребнадзоре, трое заразились клещевым энцефалитом, а у девяти человек обнаружили боррелиоз.
За неделю в петербургские медучреждения с жалобами на укусы клещей обратился 681 горожанин, в том числе 124 ребенок. Из них только 96 встретились с клещами на территории Петербурга.
Как рассказали в Роспотребнадзоре, больше всего пострадавших зафиксировано в Курортном районе - 34 человека, Приморском – 18, Пушкинском - 9.
По данным ведомства, за неделю у трех человек выявили клещевой энцефалит, заражения произошли на территории Ленобласти. Еще девять горожан, включая трех детей, заразились боррелиозом. С опасными клещами они встретились на территории Ленинградской и Ярославской областей. Всего с начала сезона энцефалитом заразились 17 человек, а боррелиозом - 47.
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Петербургские лаборатории исследовали 441 клеща, которых принесли пациенты. Возбудитель вирусного энцефалита обнаружен в 4 пробах, а боррелиоза - в 90 пробах.
© Доктор Питер
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