Онищенко объяснил повторное заражение коронавирусом медика из Владимирской области

Экс-глава Роспотребнадзора, а ныне депутат Госдумы Геннадий Онищенко прокомментировал случай с «двойным ковидом» у медика из Владимирской области. По его мнению, один из диагнозов мог быть ошибочным или после первого заражения у врача не выработался иммунитет.

Напомним, вчера губернатор Владимирской области Владимир Сипягин во время прямого прямого эфира в соцсети «Вконтакте» рассказал о медике, который два раза заразился коронавирусом. Сообщалось, что специалист уже выздоровел и вернулся на работу.

Спустя некоторое время в пресс-службе администрации пояснили, что сначала специалист переболел пневмонией, но тест на ковид был отрицательным. Когда же он снова заболел, анализ оказался положительным.

Прокомментировал ситуацию и Геннадий Онищенко, бывший руководитель Роспотребнадзора, а ныне депутат Госдумы. Он пояснил, что до сих пор никто точно не знает, как долго сохраняются антитела к COVID-19 и появляются ли они у всех переболевших. Возможно, у врача не выработался иммунитет, поэтому произошло повторное заражение. Кроме того, один из диагноз мог быть ошибочным.

«Во-первых, первый либо второй диагноз мог быть ошибочным, не стоит исключать такую вероятность. Во-вторых, иммунитет к коронавирусу точно есть, но мы не знаем его интенсивность. Например, от чумы или клещевого энцефалита прививают раз в год, а ветряная оспа дает иммунитет на всю жизнь. В-третьих, примерно у пяти процентов людей иммунитет не вырабатывается в принципе ни к какой болезни – может быть, коллега был как раз из таких», - цитирует Онищенко радио Sputnik.

Он добавил, что этот случай - ценный в профессиональном плане, поэтому его нужно тщательно изучить. По мнению врача, это поможет в разработке вакцины от коронавируса.

