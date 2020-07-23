Минздрав: Группы риска смогут получить вакцину от коронавируса уже в августе

Россияне, входящие в группу риска, смогут вакцинироваться от коронавируса уже в августе. Об этом сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко. Он пояснил, что в первую очередь вакцины получат медики.

Первыми от коронавируса смогут вакцинироваться российские медики, поскольку они входят в группу риска. Об этом рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко. По его словам, препарат они получат в ближайшее время.

«Мы планируем, что это все будет развиваться в этом году, и уже в августе будет предложено (вакцинироваться - Прим.ред.), мы сейчас смотрим, по каким категориям, это, конечно, в первую очередь медицинские работники и те, кто сталкивается наиболее часто с заболевшими людьми, поэтому категориям риска будет предложена вакцина», - приводит слова министра «Интерфакс».

Он пояснил, что пока неизвестно, когда вакцина станет доступной для всех россиян. Разрешение может быть выдано после того, как завершатся клинические исследования вакцины, а эксперты их оценят. «Более широкое применение этой вакцины будет, но мы все-таки будем проводить параллельно третью фазу клинических исследований».

На третьем этапе исследования планируется привить не менее 1 600 добровольцев для двух форм вакцины - жидкой и лиофилизированной (сухая вакцина, которая подверглась замораживанию с последующим высушиванием в вакууме - Прим.ред.).