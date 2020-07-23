«Доктор Питер» спросил читателей: «Вакцинироваться от коронавируса будете»?

Петербуржцы скептически относятся к вакцине от коронавируса, которая может появиться осенью. Это следует из опроса читателей «Доктора Питера», в котором участвовали более 1,2 тысяч человек.

Большинство петербуржцев, опрошенных «Доктором Питером», не планируют вакцинироваться от новой кроонавирусной инфекции. Это следует из опроса, в котором участвовали более 1,2 тысяч человек.

Так, от вакцинации планируют отказаться 860 респондентов. Из них 64 (5,11%) считают, что лучше переболеть, чтобы появился иммунитет, 293 (23,38%) опасаются, что вакцина нанесет вред здоровью, а 425 участников опроса (33,92%) не верят в ее эффективность. Еще 78 респондентов оказались ковид-диссидентами - они сообщили, что вообще не верят в существование коронавируса.

393 опрошенных планируют вакцинироваться, но 129 из них хотят использовать только импортный препарат.

Напомним, премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что надежная вакцина от COVID-19 может появиться уже осенью этого года.

В Минобороны сообщали, что вакцина, которая разрабатывалась исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи и Минобороны, готова. Однако в Минздраве эту информацию опровергли, пояснив, что испытания еще продолжаются, сейчас они вышли на вторую стадию.

Как писал «Доктор Питер», в середине августа петербургский НИИ гриппа начнет третью фазу клинических испытаний вакцины от коронавируса. Сейчас специалисты набирают группу добровольцев. Узнать критерии отбора и записаться можно здесь.

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