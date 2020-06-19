Бывшая санитарка «Ленэкспо» подала иск к Госпиталю для ветеранов войн

Александра Марченко, уже бывшая санитарка временного госпиталя в «Ленэкспо», требует признать свое увольнение незаконным и взыскать компенсацию морального вреда.

Напомним, девушка была уволена 19 июня. Начальник Госпиталя для ветеранов войн Максим Кабанов разорвал с Александрой трудовой договор «в связи с тенденцией к нормализации эпидемиологической обстановки в Петербурге». Таким образом, санитаркой Марченко проработала в «Ленэкспо» всего один месяц.

Столь быстрому увольнению предшествовало публичное выступление Александры, открыто рассказавшей о проблемах с получением стимулирующих выплат за работу с пациентами с СОVID-19. Вместе со строптивой санитаркой были уволены еще два медработника — тоже санитары. Но они в суд обращаться не стали.

Иск к Госпиталю ветеранов войн подан в Невский районный суд.

- С Александрой был заключён срочный трудовой договор без даты окончания его действия, - рассказал «Доктору Питеру» адвокат Александр Новиков, представляющий интересы девушки в суде. - Трудовой кодекс допускает такие договоры, однако событие в связи с которым, по мнению госпиталя, ее договор подлежит прекращению, - сомнительное с юридической точки зрения. Формулировка "тенденция к нормализации эпидемиологической обстановки" юридически не звучит как оконченное событие или факт, очень размыто и абстрактно. Такая формулировка порождает возможности произвольного увольнения работников, что трудовым законодательством не допускается. Именно поэтому мы обратились в суд за защитой нарушенного, по моему мнению, права Александры.

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