Росздравнадзор нашел грубые нарушения в лечении ковидных пациентов в Свердловской области

Росздравнадзор провел внеплановые проверки здравоохранения Свердловской области, в результате которых обнаружили грубые нарушения в оказании и организации помощи пациентам с коронавирусной инфекцией. Например, ведомство сообщило о низком охвате тестированием на коронавирус заболевших ОРВИ и гриппом.

Росздравнадзор провел внеплановые проверки в отношении минздрава Свердловской области и управления здравоохранения администрации Екатеринбурга. Такое поручение ведомству дала вице-премьер России Татьяна Голикова.

Комиссия Росздравнадзора выявила, что в регионе не соблюдались сроки проведения и предоставления результатов лабораторных исследований на коронавирус, также проводилось недостаточное количество тестов пациентам с диагнозами ОРВИ и грипп (апрель 2020 – 3,3%, май 2020 – 10,4%).

Также специалисты выявили расхождение данных о перепрофилированном коечном фонде, которую предоставляют минздрав, медучреждения и Информационный центр по мониторингу ситуации. Помимо этого, оказалось, что не во всех больницах есть достаточное количество необходимого оборудования, а в некоторых из них пациентов с коронавирусом оказалось больше, чем выделенных коек.

По результатам проверки местному минздраву и управлению здравоохранения администрации Екатеринбурга выдано предписание о принятии действенных мер по устранению выявленных нарушений и их недопущению в дальнейшем.

Как пояснили в Росздравнадзоре, в июне число пациентов с предварительным диагнозом «COVID-19» выросло в Свердловской области в 2,1 раза по сравнению с прошлым месяцем (с 3020 до 6228 случаев), а в Екатеринбурге – в 2,3 раза (с 1831 до 4147 случаев). Число пациентов с диагнозом «внебольничная пневмония» выросло в Свердловской области в 2,1 раза (с 1747до 3736 случаев), а в Екатеринбурге – в 2,2 раза (с 728 до 1598 случаев).