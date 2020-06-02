Голикова поручила ускорить возобновление плановой помощи

Минздрав должен ускорить возвращения плановой помощи в российских больницах. Такое поручение ведомству дала вице-премьер Татьяна Голикова на заседании Совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере.

В российских регионах постепенно возвращается оказание плановой помощи. Как писал “Доктор Питер”, в Петербурге начнут прием плановых пациентов 442-й военный клинический госпиталь, НИИ фтизиопульмонологии, СПбГПМУ и НМИЦ им. Алмазова.

На заседании Совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере вице-премьер страны Татьяна Голикова поручила Минздраву ускорить внесение в правительство проекта, предусматривающего возобновление оказания плановой помощи. Также ведомство должно внести изменения в приказ о временном порядке работы медучреждений из-за COVID-19, чтобы возобновить проведение профилактических медосмотров и диспансеризации, пишут “РИА Новости”.

Помимо этого, министерство должно оценить необходимость разработки рекомендаций по порядку привлечения к оказанию медицинской помощи в условиях предупреждения и распространения коронавируса интернов, ординаторов и получающих высшее и среднее профессиональное медицинское и фармацевтическое образование.