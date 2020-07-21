Правительство определило критерии, по которым россияне с ВИЧ могут усыновлять детей

Россияне с ВИЧ могут усыновлять детей. До сих пор это было невозможно, несмотря на то, ВИЧ-инфицированные давно просили разрешать им усыновлять ВИЧ-инфицированных детей, которых редко берут в приемные семьи, и они вынуждены расти в сиротских учреждениях. Теперь им разрешено усыновлять и брать под опеку любых сирот, если они контролируют свое заболевание.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому, россияне с ВИЧ могут усыновлять детей, оформить опеку или взять ребенка в приемную и патронатную семью. Для этого потенциальный родитель должен соответствовать некоторым критериям, перечисленным в документе.

Так, возможность усыновить ребенка может быть только у тех, кто более года находится на диспансерном наблюдении у инфекциониста и получает АРВ-терапию. Уровень CD4+ лимфоцитов в крови усыновителя должен быть более 350 клеток/мл.

Напомним, CD4 клетки – это один из видов Т-лимфоцитов, важных клеток иммунной системы. CD4 считаются мишенями ВИЧ - он внедряется в них, подменяет генетическую информацию клетки своей, а потом размножается в ней. Так, со временем ВИЧ убивает все больше CD4-лимфоцитов и организм становится уязвим к заболеваниям. У здорового человека должно быть 500 – 1600 клеток.

Как писал «Доктор Питер», в 2019 году Госдума приняла законопроект, разрешающий людям с ВИЧ или гепатитом C усыновлять, брать под опеку в приемную или патронатную семью детей. Однако такая возможность была только у тех, с кем ребенок живет «в силу сложившихся семейных отношений».

В 2018 году Конституционный суд признал неконституционной практику властей и судов, отказывающих людям с ВИЧ или с хроническим гепатитом С в усыновлении ребенка, несмотря на то, что они живут с ним и воспитывают его. В этом же году в Красноярске суд посчитал незаконным решение администрации отказать местной жительнице в опеке над родным внуком из-за того, что у женщины обнаружили ВИЧ.

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