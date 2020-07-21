Главный инфекционист ФМБА объяснил, почему России не грозит эпидемия бубонной чумы

Россиянам не стоит бояться эпидемии бубонной чумы, уверен главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства Владимир Никифоров. Напомним, случаи заражения были выявлены в Монголии и Китае, один пациент умер.

Как писал «Доктор Питер», в начале июля у двух жителей монгольской провинции Ховд обнаружили чуму, власти ввели карантин. Позже сообщалось, что один пациент умер. Также третий уровень эпидемиологического предупреждения был объявлен в хошуне Урад-Чжунци в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая из-за пациента с подозрением на заражение.

Однако в России эпидемии чумы не будет, говорит главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства Владимир Никифоров. Он пояснил, что сейчас заболевание успешно лечится.

«Ничего нам не грозит, чума известна с незапамятных времен, она широко в мире распространена. Она в Китае постоянно есть, в Монголии. На Мадагаскаре три года назад вообще вспышка была, там более тысячи случаев. Это не экзотика какая-то, но мы на нее смотрим совершенно спокойно, потому что она прекрасно лечится, и никакой эпидемии быть не может на сегодняшний день», - сообщил врач на пресс-конференции в Национальной службе новостей.

Он добавил, что обычно человек заражается через укусы блох, паразитирующих на больных грызунах, через контакт с инфицированными животными.