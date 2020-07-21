В Испании после снятия ограничений число новых случаев коронавируса выросло на 400 процентов

В Испании зафиксирована еще одна вспышка коронавируса. По данным министерства здравоохранения страны, за месяц после снятия ограничений число новых случаев выросло на 400%.

Напомним, Испания - одна из наиболее пострадавших от эпидемии коронавируса стран. Режим повышенной готовности был введен в середине марта, а 21 июня он завершился. Однако заболеваемость начала резко расти. По подсчетам минздрава, за месяц, прошедший после снятия ограничений, было выявлено более 18,5 тысяч случаев заражения коронавирусом. С 21 июня 99 пациентов умерли из-за коронавируса, более 1,1 тысяч были госпитализированы, передает агентство EFE.

По данным ведомства, число еженедельно выявляемых случаев выросло почти на 400% по сравнению с показателем, который был во время действия ограничений. Если 21 июня сообщалось о 141 новом заболевшем, то 20 июля таких было уже 685.

Всего за время эпидемии коронавирусом заразились 265 тысяч испанцев, более 28,4 тысяч умерли. По словам специалистов, наиболее сложная ситуация зафиксирована в Каталонии и Арагоне. Власти рекомендовали жителям не выходить на улицу без крайней необходимости. Сейчас в Испании зафиксирована 201 локальная вспышка коронавируса, но они находятся под контролем, говорит минздрав страны.