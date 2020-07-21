В Испании после снятия ограничений число новых случаев коронавируса выросло на 400 процентов

В Испании после снятия ограничений число новых случаев коронавируса выросло на 400 процентов14:20, 21.07.2020 / Верcия для печати / 3 комментария
В Испании зафиксирована еще одна вспышка коронавируса. По данным министерства здравоохранения страны, за месяц после снятия ограничений число новых случаев выросло на 400%.
Напомним, Испания - одна из наиболее пострадавших от эпидемии коронавируса стран. Режим повышенной готовности был введен в середине марта, а 21 июня он завершился. Однако заболеваемость начала резко расти. По подсчетам минздрава, за месяц, прошедший после снятия ограничений, было выявлено более 18,5 тысяч случаев заражения коронавирусом. С 21 июня 99 пациентов умерли из-за коронавируса, более 1,1 тысяч были госпитализированы, передает агентство EFE.
По данным ведомства, число еженедельно выявляемых случаев выросло почти на 400% по сравнению с показателем, который был во время действия ограничений. Если 21 июня сообщалось о 141 новом заболевшем, то 20 июля таких было уже 685.
Всего за время эпидемии коронавирусом заразились 265 тысяч испанцев, более 28,4 тысяч умерли. По словам специалистов, наиболее сложная ситуация зафиксирована в Каталонии и Арагоне. Власти рекомендовали жителям не выходить на улицу без крайней необходимости. Сейчас в Испании зафиксирована 201 локальная вспышка коронавируса, но они находятся под контролем, говорит минздрав страны.
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Всем топящим за открытие всего и вся в СПб на заметку. Почаще в ТЦ и рестораны ходите, маску ни в коем случае надевать не нужно.
Неужели они еще не поняли, что это не закончится, пока не переболеют все восприимчивые, и что сидеть на карантине всю жизнь невозможно?
Хотя им же деньжат подкинули, вот и нагнетают.
А в ТЦ пойду и в ресторан пойду и маску засуну в аналитический отдел масочной секты. Всё отрыть, всех пущать. Свобода, свобода- золотой ключик, кактусы есть, но нету колючек.