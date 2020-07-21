Роспотребнадзор: С начала года животные покусали более четырех тысяч петербуржцев 

За шесть месяцев этого года жертвами агрессивных зверей стали чуть более 4 тысяч человек, бешенством никто не заразился - ни горожане, ни их питомцы. В прошлом году от укусов животных пострадали почти десять тысяч петербуржцев, сообщили в Роспотребнадзоре. Из них около двух тысяч - дети.

В 2019 году на укусы животных пожаловались 9919 петербуржцев, включая 1803 ребенка. Показатель заболеваемости составил 185,3 на 100 тысяч населения, сообщили в Роспотребнадзоре. По данным ведомства, это на 3,7% больше, чем показатель заболеваемости в 2018 году.

Как рассказали в ведомстве, за 6 месяцев этого года от нападений животных пострадал 4091 человек, показатель заболеваемости - 75,99 на 100 тысяч населения, что на 9,6% ниже, чем за этот же период 2019 года. Видимо, это результат ограничений на прогулки в парках, которые действовали в услових эпидемии коронавируса.

При этом ни одного случая заболевания людей и животных бешенством за 2019 год и за 6 месяцев 2020 года в Петербурге не регистрировалось.

Но, как говорят специалисты, риск заражения есть всегда. Чтобы защитить себя, в ведомстве просят избегать контактов с дикими, а также бездомными животными, поскольку они могут быть переносчиками бешенства. Кроме того, не стоит допускать контакта своего питомца с безнадзорными зверями - заразить могут и их.

Домашнему любимцу советуют сделать прививку против бешенства - они проводятся бесплатно. При любом заболевании животного, особенно при появлении симптомов бешенства (изменение поведения, обильное слюнотечение, затруднение глотания, судороги), необходимо срочно обратиться в ветеринарную клинику, а не заниматься самолечением.

Если же дикое животное укусило или поцарапало человека, необходимо промыть раны и все места, на которые могла попасть слюна мыльным раствором, обработать перекисью водорода и йодом. После этого эпидемиологи рекомендуют обратиться к травматологу, который при необходимости, назначит курс профилактических прививок. Чем раньше будет начат курс, тем быстрее выработается иммунитет, который поможет предотвратить развитие заболевания. Прививки против бешенства проводятся бесплатно, независимо от наличия полиса обязательного медицинского страхования.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщали, что больше всего петербуржцам стоит опасаться белок и ежей - они самые опасные переносчики вируса бешенства. На третьем месте оказались летучие мыши, а на четвертом - лисы.

Справка

Бешенство - особо опасное смертельное инфекционное заболевание. Вирус бешенства вызывает специфический энцефалит (воспаление головного мозга) у животных и человека и передается со слюной при укусе больным животным. Распространяясь по нервным путям, вирус достигает слюнных желез и поражает их, а также нервные клетки коры головного мозга и гиппокампа.

© Доктор Питер