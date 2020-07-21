В топ-20 российских медиков с самыми высокими гонорарами от фармкомпаний вошли 3 специалиста из Петербурга

В 2019 году фармкомпании, входящие в Ассоциацию международных фармпроизводителей (AIPM), выплатили в пользу российских специалистов здравоохранения 3,9 млрд рублей. В топе-20 медиков с самыми высокими гонорарами за прошлый год — трое из Петербурга.

Международные фармацевтические компании, входящие в AIPM, раскрыли информацию о платежах в пользу российских специалистов здравоохранения в 2019 году. В них, в частности, входят расходы на проведение мероприятий, включая проезд и проживание специалистов, плата за чтение лекций, консультирование. За прошлый год общий размер этих выплат вырос на 11% по сравнению с предыдущим годом — всего они составили 3,9 млрд рублей. Причем число медицинских и фармацевтических работников, получивших более миллиона рублей, наоборот, за последний год уменьшилось — с 30 до 22 человек. Об этом сообщают «Фармвестник» и «Медвестник», которые проанализировали отчеты 38 фармкомпаний. В них они обнаружили информацию о 6 261 работнике здравоохранения, которые согласились раскрыть свои данные. На их долю пришлись выплаты в общей сложности в 454 млн рублей. В обобщенных же данных сообщается о более чем 40 тысячах российских специалистов.

Рейтинг российских специалистов здравоохранения с самыми большими выплатами возглавила бизнес-тренер из Ярославля Светлана Талашова — в ее пользу было выплачено 3,1 млн рублей. В топ-20 специалистов с самыми высокими вознаграждениями в прошлом году вошли три специалиста из Петербурга. На 11-м месте Елена Стадник, старший научный сотрудник НМИЦ им. Алмазова – ее выплаты за год составили 1,3 млн рублей. На 15-м месте гематолог Василий Шуваев из Российского НИИ гематологии и трансфузиологии — 1,2 млн рублей (он также был и в прошлогоднем рейтинге - Прим. ред.). Замыкает «двадцатку» Рузана Самигуллина, ревматолог Клиники им. Э.Э.Эйхвальда СЗГМУ им. Мечникова — размер вознаграждения в ее пользу 1,1 млн рублей.

Лидером по объему выплат в прошлом году, как и в 2018-м, была компания Bayer - она выплатила более 500 млн рублей. В тройке фармкомпаний с самыми большими затратами на врачей также Boehringer Ingelheim и Novartis. В фармкомпаниях подчеркивают, что раскрывают свои затраты, а не доходы врачей. Например, в выплатах не учитывается подоходный налог.

Большинство врачей, раскрывших своих данные, проживают и работают в Москве и Петербурге. На эти города в общей сложности пришлось 180 млн рублей.

Напомним, в рейтинг российских медиков с самыми высокими вознаграждениями от фармкомпаний за 2018 год вошли два петербургских врача.



Справка

Согласно закону «Об основах охраны здоровья граждан в РФ», медицинским работникам запрещено принимать деньги от фармкомпаний. Однако существующий запрет не касается консультирования, проведения клинических исследований, чтения лекций. Не распространяется он также и на другую педагогическую и научную деятельность медработников

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