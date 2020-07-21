Ученый объяснил, почему коронавирус пока рано называть сезонным заболеванием

Распространение COVID-19, как правило, провоцируют массовые скопления людей, а не сезонные колебания погоды, говорит профессор «Сколтеха» Георгий Базыкин.

Коронавирус пока нельзя назвать сезонным заболеванием, поскольку он недостаточно изучен, говорит профессор «Сколтеха» Георгий Базыкин. Специалист напомнил, что так обычно называют заболевания, которые возвращаются каждый сезон.

«У нас пока был только один сезон. Кроме того, степень сезонности этого вируса тоже неизвестна, насколько его течение или вспышка будет зависеть от того, лето на дворе или зима. Пока мы никаких сильных сигналов в ту или иную сторону не наблюдаем. В США лето в разгаре, а число случаев там растет, в каких-то других странах оно падает», - цитируют эксперта РИА Новости.

Он добавил, что на распространения коронавируса больше влияют массовые скопления людей, а влияние погоды на этот процесс ученые не заметили.

Георгий Базыкин также рассказал, что в России был не один «нулевой пациент», а более 67. «Вирус был завезен разнородный, а не то, чтобы завезли только один вариант, было большое число вариантов. Даже по тем ограниченным вариантам что у нас есть, мы видим 67 независимых событий, независимых завозов. Часть, из которых привела к распространению вируса в России. Мы видим девять линий внутрироссийских, которые распространяются по России и нигде больше, кроме России, их нет. Я уверен, что и то и другое число - это недооценка. У нас не было одного "нулевого" пациента, у нас было множество завозов, можно говорить о некотором потоке этих людей».

По словам ученого, первый пациент, для которого есть генетические последовательности распространения вируса - это женщина, приехавшая из Франции.