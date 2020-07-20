За два месяца в больнице святой Ольги пролечили около 600 детей с коронавирусом

В Городской детской больнице святой Ольги за два месяца вылечили около 600 детей с коронавирусной инфекцией. Об этом рассказала главный врач стационара Татьяна Начинкина. Сегодня больница вернулась к обычной работе — начали принимать плановых пациентов отделения неврологии и лор-хирургии.

По словам Татьяны Начинкиной, главврача Детской больницы святой Ольги, за два месяца в стационаре оказали медпомощь около 600 детям с коронавирусной инфекцией.

- Дети болели по-разному. Были дети, которые болели достаточно тяжело, но таких, которые были на ИВЛ, не было. Мы смогли справиться. Все детишки поправились. Особенностью нашей больницы было то, что мы принимали новорожденных. И эти дети тоже болели, но не так как болеют взрослые. У них чаще страдает желудочно-кишечный тракт. С их заболеваниями тоже справились, они поправились и выписались благополучно домой, - рассказала Татьяна Начинкина в эфире программы «Петербург против коронавируса» на телеканале «Санкт-Петербург»

Сегодня детский стационар на Земледельческой улице вернулся к обычному режиму работы. Начался прием плановых пациентов в отделения неврологии и лор-хирургии. По словам главврача, ранее 10 дней потребовалось для проведения масштабной дезинфекции.

- Началось с дезинфекции всех систем вентиляции специальными средствами, далее дезинфицировались все поверхности, проходило бескамерную обработку все оборудование, мягкий инвентарь, поэтому мы полностью подготовились. Все наши сотрудники, которые работали с коронавирусной инфекцией, находятся сейчас в самоизоляции. Я надеюсь, скоро они выйдут. Но сейчас мы не будем принимать детей с инфекционной патологией. Поэтому те, кто работал с коронавирусом — отдыхают, а те, кто истосковался по работе, отдыхал эти два месяца — с новыми силами приступили к работе, - сказала Татьяна Начинкина.

Согласно рекомендациям главного санитарного врача страны, сейчас в стационаре разделены потоки экстренных и плановых пациентов, в палатах будут размещать не более двух детей, в основном - по одному, так как многие госпитализируются вместе с мамами. Всем детям и их родителям, если они будут находиться вместе с детьми, необходимо предоставить результаты тестирования на коронавирус, а также флюорографию. По словам Татьяны Начинкиной, сейчас врачи обзванивают всех детей, которые из-за пандемии не смогли получить плановую помощь в марте-апреле и не уехаали из города

- Мы обзваниваем очередь, приглашаем на госпитализацию тех, кто не смог госпитализпроваться в марте-апреле. Кто в городе, собираются активно поступать и проходят обследования. Мы постараемся максимальное число детей пролечить - площади и кадры нам позволяют. Нам очень хочется до осени, нового сезона ОРВИ, пролечить как можно больше детей. Получится ли полностью ликвидировать очередь — покажет время, - сказала главврач.

Напомним, в детской больницесвятой Ольги под коронавирус была развернута 251 койка. Также сегодня к обычному режиму вернулась Городская больница святителя Луки.

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