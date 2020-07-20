Петербургские ученые набирают добровольцев для испытаний вакцины от коронавируса

В середине августа петербургский НИИ гриппа начнет третью фазу клинических испытаний вакцины от коронавируса. Сейчас специалисты набирают группу добровольцев. Они рассказали, кто может первым получить препарат от ковида.

НИИ гриппа им. Смородинцева начинает третью фазу клинических исследований вакцины от коронавируса. Для этого специалисты ищут добровольцев. Предполагается, что испытания начнутся в середине августа. Добровольцам даже не потребуется госпитализиция, нужно будет только прийти на контрольное обследование на 1-й, 3-й, 7-й, 14-й, 28-й дни и через 6 месяцев после вакцинации. Всем участникам обещают компесацию в размере 8 тысяч рублей.

«Идет набор добровольцев в клиническое исследование вакцины от COVID-19 (III фаза). Вакцина прошла испытания I и II фазы в Китае. Были привиты 500 добровольцев, доказана ее безопасность и эффективность. Цель данного исследования — доказать эффективность на большой выборке добровольцев. НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева набирает первых 100 добровольцев», - говорится в соцсетях института.

Принять участие в исследовании могут мужчины и женщины в возрасте 18-60 лет, без хронических или острых заболеваний. У них должен быть отрицательный результат анализа на наличие РНК коронавируса на этапе скрининга, отрицательный результаты на антитела IgM и IgG к коронавирусу, а также отсутствие ВИЧ, гепатитов и сифилиса. Добровольцы должны быть согласны использовать надежные методы контрацепции на протяжении всего исследования.

Добровольцами не смогут быть петербуржцы, страдающие аллергией, беременные и кормящие женщины. Кроме того, участвовать в испытаниях не смогут горожане с сопутствующими заболеваниями, включая алкоголизм, наркоманию, психические расстройства, а также те, кто перенес острые инфекционные заболевания менее чем за 4 недели до испытаний.

Записаться для участия в исследовании можно по телефону +7-965-061-27-63 с 9.00 до 16.00 в рабочие дни или отправить контактную информацию (ФИО полностью, дату рождения и контактный телефон) в WhatsApp по тому же номеру.

Как рассказывал «Доктору Питеру» Дмитрий Лиознов, и.о. директора НИИ гриппа им. Смородинцева, вакцины уже прошли первые исследования, доказали свою эффективность и безопасность. По его словам, это хорошая возможность ученым подтвердить эффективность препаратов, а для участников испытаний - возможность получить эффективную вакцину одними из первых и войти в новый сезон защищенными от коронавируса.

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