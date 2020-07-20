В России разработают рекомендации по допуску волонтеров к пациентам с коронавирусом и ментальными нарушениями

Минздрав, Минтруда и Роспотребнадзор должны разработать рекомендации для допуска волонтеров к пациентам с психическими заболеваниями, которые проходят лечение от коронавирусной инфекции. Такое поручение ведомствам дала вице-премьер Татьяна Голикова.

Вице-премьер Татьяна Голикова поручила Минздраву, Роспотребнадзору и Минтруда разработать рекомендации по допуску волонтеров к пациентам с психическими заболеваниями, которые заразились коронавирусом и проходят лечение в больнице. Предполагается, что работать с такими пациентам будут подготовленные волонтеры социально-ориентированных некоммерческих организаций, включая «Волонтеров-медиков» и движение «Мы вместе».

Кроме того, ведомства должны разработать рекомендации по «индивидуальному сопровождению пациентов с тяжелыми множественными нарушениями и пациентов с тяжелыми психическими расстройствами, связанными с нарушением контроля за своим поведением и ориентацией в окружающей обстановке», которые поступают в медучреждения, пишет «Интерфакс».

Также рекомендации по маршрутизации ковидных пациентов из социальных учреждений, которые нуждаются в постоянной помощи, должны быть направлены в регионы. «К сожалению, в регионах распространена практика направления таких людей в психиатрические больницы, где им не могут оказать квалифицированную медпомощь. Кроме того, некоторым из этих людей нужен постоянный уход, в связи с чем важно обеспечить доступ волонтеров в медорганизации, где такие пациенты проходят лечение».