Детский омбудсмен: Регионы не должны тянуть с лечением детей, ожидая денег с «налога для богатых»

Региональные власти должны контролировать своевременное оказание помощи детям с орфанными заболеваниями до создания фонда, в который пойдут деньги от повышения ставки НДФЛ. Об этом рассказала уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова.

Напомним, с 1 января 2021 года получающие годовой доход более 5 млн рублей будут платить подоходный налог с повышенной ставкой - 15%. Об этом сообщал Владимир Путин. Он также напомнил, что помощь детям с тяжелыми редкими заболеваниями сегодня оказывается чаще всего за счет благотворителей.

Уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила, что регионы не должны тянуть с оказанием медпомощи, дожидаясь денег с нового налога.

«Важно, чтобы мы не попали в ловушку, и не было такого состояния дел, что в регионах будут оттягивать оплату лечения, ожидая, что будет сформирован фонд и эти деньги можно будет не тратить... Видя, что сейчас региональные минздравы даже оспаривают решение судов по выплате лекарственных препаратов, нужно, чтобы явление некрасивое, чтобы его не было, чтобы сейчас было точно понятно, когда начинаются выплаты и до какой даты будет работать все в прежнем порядке и с какого момента начнутся новые форматы», - цитирует Кузнецову ТАСС.

Она также добавила, что на лечение пациентов со спинально-мышечной атрофией (СМА) требуется около 40 миллиардов в год. «Сейчас перед детьми сформирован уже некоторый долг, и мы уже должны задним числом детям за их лечение».