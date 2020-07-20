Роспотребнадзор проверит распространение коронавируса среди россиян с ВИЧ

Роспотребнадзор проверит распространение коронавируса среди россиян с ВИЧ11:26, 20.07.2020 / Верcия для печати / 0 комментариев
Роспотребнадзор собирается провести всероссийское анонимное исследование распространения коронавирусной инфекции среди россиян с ВИЧ. Также ведомство изучит, как пандемия повлияла на оказание медицинской помощи таким пациентам.
Роспотребнадзор проведет масштабное анонимное исследование распространения COVID-19 среди россиян с вирусом иммунодефицита (ВИЧ).
Как сообщили в ведомстве, эпидемиологи вместе с неправительственной организацией «Коалиция по готовности к лечению» определят доли ВИЧ-положительных россиян, а также пациентов с отрицательным статусом, перенесших коронавирус или имевших симптомы, опыт тестирования, наличие рисков заражения коронавирусной инфекцией и сопутствующих заболеваний.
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Кроме того, специалисты изучат влияние эпидеми на оказание медицинской помощи пациентам с ВИЧ.
Желающие поучаствовать в исследовании, вне зависимости от ВИЧ-статуса, могут пройти анонимный опрос.
© Доктор Питер
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