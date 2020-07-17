Ученые раскрыли механизм заражения человека опасным паразитом

Американские ученые выяснили, как опасный паразит Toxoplasma gondii, вызывающий у животных и человека токсоплазмоз, может мигрировать по организму. Оказалось, в этом ему помогает способность отключать «сигнализацию» в иммунных клетках.

Исследователи из Медицинской школы Университета Индианы раскрыли механизм, который помогает токсоплазме быстро распространятся в разные части тела хозяина. Проникая в организм, этот паразит попадает в иммунные клетки и заставляет их перемещаться по телу, вызывая гипермиграционную активность, пишет ScienceDaily.

«Паразит, по сути, захватывает эти клетки, используя их в качестве транспортных средств для доступа к различным системам и органам, включая мозг», - объяснил Леонардо Аугусто, аспирант кафедры фармакологии и токсикологии и ведущий автор исследования.

Почему так происходит, во многом до сих пор оставалось неизвестным. В ходе работы ученые обнаружили, что токсоплазма отключает систему сигнализации в клетке-хозяине, что приводит к активации белка IRE1. Этот белок, в свою очередь, помогает клетке справиться со стрессом и способствует ее перемещению, соединяясь с цитоскелетом (клеточный скелет - Прим. ред.) и влияя на форму клетки.

Исследователи проверили свою теорию, заразив токсоплазмой клетки, лишенные IRE1. Эксперимент показал, что клетки без IRE1 не смогли двигаться.

Ученые надеются, что их открытие поможет в разработке новых методов лечения токсоплазмоза. Итоги работы были опубликованы в научном журнале mBio.

Toxoplasma gondii - внутриклеточный паразит, вызывающий токсоплазмоз. Паразит, как правило, попадает в организм с загрязненной водой или пищей, например, при употреблении недостаточно приготовленного мяса, а также при контакте с экскрементами животных (кошки - основной хозяин этого паразита). Токсоплазма долго сохраняется в виде кисты и активируется при снижении иммунитета, например, при ВИЧ-инфекции. По разным данным, токсоплазмой поражены около трети населения планеты. В частности, в прошлом году ученые Сеченовского университета сообщали, что в Москве и Московской области распространенность токсоплазмоза составляет около 25%. У большинства заболевание протекает в латентной форме или с симптомами, похожими на грипп. Опасность токсоплазма представляет для людей с ослабленным иммунитетом, в том числе носителей ВИЧ, а также беременных женщин, так как может проникать через плаценту и нарушать развитие плода.

Ранее ученые Сеченовского университета выяснили, что у пациентов с шизофренией чаще, чем среди населения в целом, встречается токсоплазмоз.

© Доктор Питер