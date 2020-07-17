За неделю два петербуржца заразились клещевым энцефалитом, восемь - боррелиозом

За последнюю неделю более 600 петербуржцев обратились за медицинской помощью из-за укусов клещей. У двоих обнаружили энцефалит, у восьмерых - боррелиоз, сообщили в петербургском Роспотребнадзоре.

С 6 по 12 мая на укусы клещей пожаловались 615 петербуржцев, в том числе 114 детей. Это на две сотни больше, чем неделей ранее (392).

Большинство обратившихся в медучреждения встречались с клещами в Ленобласти, на территории Петербурга пострадали 90 человек. В Курортном районе зарегистрировано 33 пострадавших, в Пушкинском - 14, Приморском - 13.

За неделю зарегистрировано 2 случая заболевания клещевым энцефалитом, в том числе 1 случай у ребенка. Как пояснили в Роспотребнадзоре, заражения произошли на территории Ленинградской и Псковской областей. Еще 8 горожан, включая 3 детей, заразились боррелиозом. С инфицированными клещами они встретились на территории Ленинградской, Новгородской и Архангельской областей.

Петербургские лаборатории исследовали 813 клещей, снятых с пациентов. Возбудитель энцефалита обнаружен в 3 пробах, боррелиоза - в 158. Всего с начала сезона клещевым вирусным энцефалитом заболели уже 14 человек, а иксодовый боррелиоз выявлен у 38 горожан.

Согласно данным ежегодного доклада Роспотребнадзора «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Санкт-Петербурге в 2019 году», в прошлом году в Петербурге было зарегистрировано 46 случаев клещевого вирусного энцефалита, в том числе 3 у детей до 14 лет. Это на 26,5% больше, чем годом ранее. Большая часть заболевших (73,9%) пострадали от клещей в Ленобласти. Летальных случаев, к счастью, не было. При этом, как отмечалось в докладе, двое заразились КВЭ не после укусов клещей, а выпив козье молоко - на территории Московском области, в Волоколамском районе.

Случаев клещевого боррелиоза (болезни Лайма) в прошлом году в Петербурге было зафиксировано традиционно больше — 358, в том числе 68 у детей до 14 лет. Более половины заболевших петербуржцев пострадали от укусов клещей в Ленобласти, а каждый десятый (43 человека или 12%) - на территории города: в Курортном, Пушкинском, Московском, Выборгском и Красногвардейском районах. Заболеваемость боррелиозом в сезоне-2019 выросла на 27,9% по сравнению с годом ранее.

© Доктор Питер