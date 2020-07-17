Ученый: Из-за недисциплинированности россиян вторая волна коронавируса маловероятна

Повторной вспышки заболеваемости коронавирусом в России, вероятно, не будет, считает эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян. По его словам, возникновение второй волны больше свойственно странам, которые соблюдали более жесткий карантин.

В России, вероятно, не будет второй волны заражения коронавирусом, говорит эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян. По его мнению, крупные вспышки инфицирования происходят в странах, где соблюдался жесткий карантин - там «сокращение числа заболевших было искусственно значительно снижено».

Он пояснил, что для прекращения распространения заболевания 80% жителей должны соблюдать ограничения, однако в России таких было гораздо меньше.

«С одной стороны, благодаря такой недисциплинированности будет наблюдаться длинный "хвост" пандемии, число заражений будет значительным, но с другой стороны, не приходится ожидать второй волны», - цитируют специалиста РИА Новости.

По его мнению, новые случаи заражения будут фиксироваться до тех пор, пока коронавирусом не переболеет большинство населения - около 70% или пока не появится вакцина от коронавируса. По мнению ученого, массовая вакцинация начнется не ранее 2021 года, а коллективный иммунитет появится не раньше осени.