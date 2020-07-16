Главный санврач Петербурга разрешила медикам работать по совместительству, а стационарам – пускать сиделок к тяжелым пациентам

С 20 июля петербургские медики смогут вновь работать по совместительству. Это следует из нового постановления главного санитарного врача города Наталии Башкетовой. Также глава Роспотребнадзора разрешила пускать к тяжелым пациентам больниц, нуждающимся в уходе, родственников и сиделок.

Главный санитарный врач Петербурга Наталия Башкетова внесла изменения в два своих постановления. Одно из них - №2 от 16 марта «О проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-2019 в городе Санкт- Петербурге». Согласно новому постановлению №14, опубликованному на сайте ведомства, наконец снимается запрет для медиков Петербурга работать по совместительству. Напомним, он был введен в начале апреля и вызвал возмущение не только у самих врачей, но и у юристов, профсоюзов. Формулировка этого пункта в документе не раз менялась. Совместительство можно возобновить с 20 июля.

«Снять с 20 июля 2020 запрет на осуществление медицинскими работниками деятельности по совместительству либо по гражданско-правовым договорам в иных медицинских организациях не относящихся к основному месту работы в медицинской организации», - говорится в 14-м постановлении.

Также глава петербургского Роспотребнадзора смягчила ограничения на допуск посетителей в больницы. Так, тоже с 20 июля разрешено пускать в стационары тех, кто ухаживает за тяжелыми и лежачими пациентами – но только по согласованию с лечащим врачом. Судя по тому, что в тексте постановления нет уточнений, речь может идти о родственниках пациентов, сиделках, волонтерах.

Кроме того, главный санврач сняла с 20 июля запрет на перевод волонтеров в другие учреждения. Такое изменение она внесла в свое седьмое постановление от 13 апреля «О проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-2019 в учреждениях социальной защиты населения в городе Санкт-Петербурге».

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