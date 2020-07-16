В НИИ гриппа призвали петербуржцев сделать прививку от гриппа. В этом сезоне ожидают новые штаммы вируса

В петербургском НИИ гриппа призывают в этом году обязательно сделать прививку от гриппа. Состав новых вакцин будет полностью отличаться от прошлогоднего. По словам замдиректора института Дарьи Даниленко, это редкое событие. К тому же введенные из-за коронавируса ограничения в странах Южного полушария добавили неопределенности в прогнозы исследователей.

Специалисты НИИ гриппа им. Смородинцева призывают петербуржцев серьезнее отнестись к вакцинации от гриппа в предстоящем эпидсезоне и обязательно сделать прививку. Состав трехвалентных вакцин от гриппа, согласно рекомендации ВОЗ, в этом году полностью поменялся.

- Вакцины, которые были в предыдущем сезоне, полностью поменялись. Это достаточно редкое событие, когда все компоненты в вакцине меняются одновременно. Но именно в этом эпидсезоне это произошло. Вакцины, которые были ранее, не защищают от тех штаммов, которые мы ожидаем. И это очень важно в связи с тем, что кроме традиционных возбудителей у нас будет циркулировать новый коронавирус, - предупредила заместитель директора НИИ гриппа Дарья Даниленко.

По словам специалиста, осложнили прогнозы на предстоящий сезон и введенные коронавирусные ограничения в странах Южного полушария. На них ориентируются, чтобы понять, как будет проходить эпидсезон в Северном полушарии.

- Введенные ограничительные мероприятия в большинстве стран мира способствовали тому, что они предотвращали циркуляцию не только коронавируса, но и гриппа и других ОРВИ. И это интересным образом сказалось на ситуации по гриппу в Южном полушарии, где сейчас эпидсезон гриппа должен быть в самом разгаре. Но его нет. В этой связи то количество вирусов, которое удается обнаружить исследователям, сейчас крайне мало. Это затрудняет выбор новых вакцинных штаммов вируса для Южного полушария, но вместе с тем и затрудняет наши прогнозы, - добавила замдиректора НИИ гриппа.

Как уточнила эксперт, особенность и сложность предстоящего эпидсезона - в ожидаемой социркуляции вирусов гриппа и коронавируса, что опасно развитием так называемой микст-инфекции.

Напомним, ВОЗ рекомендовал в сезоне гриппа 2020-2021 годов в Северном полушарии квадривалентные вакцины, содержащие: вирус, подобный A/Guangdong-Maonan/SWL1536/2019(H1N1)pdm09; вирус, подобный A/Hong Kong/2671/2019 (H3N2); вирус, подобный B/Washington/02/2019 (B/Victoria lineage), и вирус, подобный B/Phuket/3073/2013 (B/Yamagata lineage).

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