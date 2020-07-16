ФАС снова отсрочила дедлайн для Минздрава по разработке прозрачных требований лицензирования

Федеральная антимонопольная служба установила Минздраву новый срок исполнения предписания по разработке лицензионных требований к медицинский деятельности. Сделать это ведомство должно до 1 декабря этого года.

Министерство здравоохранения должно разработать лицензионные требования к медицинской деятельности до 1 декабря 2020 года, сообщили в ФАС.

Как писал «Доктор Питер», в 2017 году ФАС возбудила дело против Минздрава по признакам нарушения Закона о защите конкуренции. Ведомство обвиняли в том, что оно не установило единых требований, которым должны соответствовать соискатели медицинских лицензий и лицензиаты. Из-за этого органы лицензирования, надзора и суды по-разному применяют лицензионное законодательство в медицинской сфере.

Министерство должно было разработать единые требования до 1 февраля 2018 года, но этого не произошло. ФАС привлекла к административной ответственности должностное лицо Минздрава и повторно обязала выполнить предписание, но уже до 30 ноября 2019 года. И в этот раз министерство не выполнило предписание, поэтому должностное лицо было вновь привлечено к административной ответственности в виде штрафа.

В Минздраве отвечали, что уже выполнили требование ранее изданным приказом № 155н, выпущенным еще в 2013 году, но антимонопольщики этот довод не приняли.