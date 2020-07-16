Петербургский НИИ гриппа начинает исследования на добровольцах трех зарубежных вакцин от коронавируса

НИИ гриппа начинает клинические исследования на добровольцах трех зарубежных вакцин от коронавируса. Планируется, что они стартуют в начале августа. Об этом сообщил и.о. директора института Дмитрий Лиознов. По словам эксперта, для участников исследований это хороший шанс одними из первых получить защиту от ковида препаратом, безопасность которого уже была проверена на сотнях людей.

Как рассказал Дмитрий Лиознов, и.о. директора НИИ гриппа им. Смородинцева, в институте в начале августа планируют приступить к третьей фазе клинических исследований трех зарубежных вакцин от коронавируса.

- Третья фаза - о чем это говорит? Эти вакцины уже прошли первые исследования, показали свою безопасность – ранее были привиты несколько сотен человек, показали иммунологический ответ – то есть они защищают. Сейчас - это уже мультицентровые исследования на тысячах людей в разных странах. (…) Это хорошая возможность нам подтвердить эффективность этих вакцин, а тем кто примет участие - войти в новый сезон защищенными от новой коронавирусной инфекции.

В каких странах были произведены вакцины, исследования которых начнутся в августе, в институте пока не говорят - обнародуют информацию чуть позже.

Напомним, полтора месяца назад НИИ гриппа объявил набор добровольцев для испытаний антиковидных вакцин. Как рассказал Дмитрий Лиознов, за это время записались более двух тысяч человек. Правда, когда их спрашивали, в каких именно испытаниях они хотят участвовать, большинство выбрало первую фазу исследований новых препаратов – там, где предполагается выплата финансовой компенсации.

- Есть первая фаза исследований – это новая абсолютно вакцина, еще неизвестная, где здоровым добровольцам вводят новый препарат и оценивают реактогенность: как они перенесли его, была ли температура, какая-то местная реакция, оценивают безопасность. В рамках такого исследования предполагается финансовая компенсация за участие, за существующие риски. Есть третья фаза, которую мы планируем начать сейчас. Там используется вакцина, которая показала свою безопасность на нескольких сотнях человек – ее допустили для испытания на большем числе добровольцев. За нее компенсации нет. Это возможность получить новый, современный, эффективный препарат одними из первых. Когда мы стали опрашивать потенциальных участников, большая часть предпочла первую фазу.

По словам специалиста, одна из испытываемых зарубежных вакцин после окончания испытаний должна придти на российский рынок. Остальные производители, скорее всего, тоже будут заинтересованы в распространении своих препаратов.

Накануне из клиники Сеченовского университета выписали первую группу добровольцев, которые испытывали российскую вакцину от COVID-19 - разработку исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи. По словам врачей, участники испытаний хорошо себя чувствуют.

© Доктор Питер