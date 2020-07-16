«Никаких побочек, даже импотенции»: Российский ученый рассказал о самочувствии после вакцинации от коронавируса

«Никаких побочек, даже импотенции»: Российский ученый рассказал о самочувствии после вакцинации от коронавируса11:01, 16.07.2020 / Верcия для печати / 3 комментария
Руководитель Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург, испытывающий вакцину от коронавируса на себе, рассказал о самочувствии. По его словам, у него и сотрудников нет никаких побочных эффектов.
Напомним, директор Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург и его коллеги вакцинировались от коронавируса. Препарат они разработали сами.
«Я вакцинировался 30 марта. Чувствую себя прекрасно. И не только я, все мои коллеги. Ничего не было из побочных. Даже импотенции. В последнее время про любой препарат, который хотят скомпрометировать, говорят, что он влияет на потенцию», - цитируют Александра Гинцбурга РИА Новости.
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3 комментария Оставить комментарий
Погоди ещё, рано хвалиться.
Такую пургу нести это ж надо! Кто вообще в здравом уме будет себе колоть черте что?
Снова задаю вопрос:от какого из более чем 100 штаммов "ковида" вакцина?
Вакцина от одного гриппа бесполезна при другом штамме. Мне кажется, так будет и здесь.
Если в России выявлено 100+ штаммов, то нужно 100+ вакцин. Каждому.