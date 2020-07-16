«Никаких побочек, даже импотенции»: Российский ученый рассказал о самочувствии после вакцинации от коронавируса

Руководитель Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург, испытывающий вакцину от коронавируса на себе, рассказал о самочувствии. По его словам, у него и сотрудников нет никаких побочных эффектов.

Напомним, директор Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург и его коллеги вакцинировались от коронавируса. Препарат они разработали сами.

«Я вакцинировался 30 марта. Чувствую себя прекрасно. И не только я, все мои коллеги. Ничего не было из побочных. Даже импотенции. В последнее время про любой препарат, который хотят скомпрометировать, говорят, что он влияет на потенцию», - цитируют Александра Гинцбурга РИА Новости.

Вчера первая группа добровольцев, испытывающие вакцину от COVID-19 на себе, была выписана из клиники. По словам врачей, участники испытаний хорошо себя чувствуют, из побочных эффектов наблюдалось покраснение и уплотнение в месте введения вакцины, у некоторых поднималась температура, начиналась головная боль, першение в горле. Специалисты отметили, что это типичные реакции на введение вакцины, которые сами проходили в течение дня.