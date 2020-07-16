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«Никаких побочек, даже импотенции»: Российский ученый рассказал о самочувствии после вакцинации от коронавируса

11:01, 16.07.2020 / Верcия для печати / 3 комментария

Руководитель Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург, испытывающий вакцину от коронавируса на себе, рассказал о самочувствии. По его словам, у него и сотрудников нет никаких побочных эффектов.

«Никаких побочек, даже импотенции»: Российский ученый рассказал о самочувствии после вакцинации от коронавируса

Напомним, директор Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург и его коллеги вакцинировались от коронавируса. Препарат они разработали сами. 

«Я вакцинировался 30 марта. Чувствую себя прекрасно. И не только я, все мои коллеги. Ничего не было из побочных. Даже импотенции. В последнее время про любой препарат, который хотят скомпрометировать, говорят, что он влияет на потенцию», - цитируют Александра Гинцбурга РИА Новости.

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Вчера первая группа добровольцев, испытывающие вакцину от COVID-19 на себе, была выписана из клиники. По словам врачей, участники испытаний хорошо себя чувствуют, из побочных эффектов наблюдалось покраснение и уплотнение в месте введения вакцины, у некоторых поднималась температура, начиналась головная боль, першение в горле. Специалисты отметили, что это типичные реакции на введение вакцины, которые сами проходили в течение дня.

Как писал «Доктор Питер», вакцина была разработана исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи, в клинических исследованиях препарата участвуют 38 добровольцев. Испытания проводятся в Госпитале им. Бурденко Минобороны России и в Сеченовском университете, где они начались 18 июня.

Рубрики: Инфекционные болезни

3 комментария Оставить комментарий

Погоди ещё, рано хвалиться.

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Такую пургу нести это ж надо! Кто вообще в здравом уме будет себе колоть черте что?

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Снова задаю вопрос:от какого из более чем 100 штаммов "ковида" вакцина?
Вакцина от одного гриппа бесполезна при другом штамме. Мне кажется, так будет и здесь.
Если в России выявлено 100+ штаммов, то нужно 100+ вакцин. Каждому.

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