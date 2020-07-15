Производитель аппаратов ИВЛ «Авента-М»: Технических неисправностей в работе техники никогда не было

Производитель аппаратов искусственной вентиляции легких «Авента-М», которые использовались в петербургской и московской больницах, где в мае произошли пожары, утверждает, что за 8 лет не было выявлено ни одной неисправности.

За 8 лет эксплуатации аппаратов ИВЛ «Авента-М» специалисты не обнаружили ни одной неисправности, сообщил первый заместитель генерального директора концерна «Радиоэлектронные технологи» (КРЭТ, входит в "Ростех") Владимир Зверев.

«Напротив, все заключения содержат рекомендацию к широкому применению наших аппаратов в лечебно-профилактических учреждениях. Аппараты прошли пробное тестирование и находятся в эксплуатации в отделениях реанимации и интенсивной терапии российских и зарубежных лечебных учреждений. Отзывы врачей-реаниматологов и экспертов говорят, что наши аппараты надежны и удобны в эксплуатации», - цитируют Зверева РИА Новости.

Серийный выпуск аппаратов ИВЛ «Авента-М» на «Уральском приборостроительном заводе» (входит в КРЭТ) началось в 2013 году. За эти годы было изготовлено около 2500 аппаратов этой модели.

Напомним, 9 мая в московской 50-й больнице им. Спасокукоцкого в Москве произошел пожар, сообщалось о гибели одного человека. 12 мая огонь вспыхнул в петербургской больнице святого Георгия. Сначала сообщалось о 5 погибших пациентах отделения реанимации, позже число жертв увеличилось до 6.

Как писал «Доктор Питер», в больницах использовались новые аппараты ИВЛ «Авента-М», они были произведены на Уральском приборостроительном заводе. После пожаров Росздравнадзор приостановил обращение на территории страны аппаратов, произведенных с 1 апреля 2020 года.