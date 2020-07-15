Производитель аппаратов ИВЛ «Авента-М»: Технических неисправностей в работе техники никогда не было

Производитель аппаратов ИВЛ «Авента-М»: Технических неисправностей в работе техники никогда не было09:03, 15.07.2020 / Верcия для печати / 0 комментариев
Производитель аппаратов искусственной вентиляции легких «Авента-М», которые использовались в петербургской и московской больницах, где в мае произошли пожары, утверждает, что за 8 лет не было выявлено ни одной неисправности.
За 8 лет эксплуатации аппаратов ИВЛ «Авента-М» специалисты не обнаружили ни одной неисправности, сообщил первый заместитель генерального директора концерна «Радиоэлектронные технологи» (КРЭТ, входит в "Ростех") Владимир Зверев.
«Напротив, все заключения содержат рекомендацию к широкому применению наших аппаратов в лечебно-профилактических учреждениях. Аппараты прошли пробное тестирование и находятся в эксплуатации в отделениях реанимации и интенсивной терапии российских и зарубежных лечебных учреждений. Отзывы врачей-реаниматологов и экспертов говорят, что наши аппараты надежны и удобны в эксплуатации», - цитируют Зверева РИА Новости.
Серийный выпуск аппаратов ИВЛ «Авента-М» на «Уральском приборостроительном заводе» (входит в КРЭТ) началось в 2013 году. За эти годы было изготовлено около 2500 аппаратов этой модели.
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Напомним,
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