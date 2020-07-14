Антимонопольщики просят не покупать экспресс-тесты на коронавирус в интернет-магазинах

Использовать тест-системы для выявления коронавируса могут только квалифицированные медики, имеющие соответствующие лицензии, напомнили в ФАС. Это значит, что продажа тестов в интернет-магазинах незаконна.

Сейчас россияне могут купить экспресс-тесты на антитела к коронавирусу в интернет-аптеках и магазинах, их предлагают приобрести даже в соцсетях. Однако такая троговля незаконна, напомнили в ФАС. Ведомство уже готово возбужать дела за продажу таких изделий в торговых сетях. Об этом рассказал глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев.

По его словам, использовать тест-системы на COVID-19 могут только квалифицированные медработники, имеющие соответствующие лицензии.

«Понятно, что люди, не имеющие соответствующей медицинской квалификации, могут в состоянии тревоги совершить трагическую ошибку и нанести вред своему здоровью и здоровью близких», - рассказал он газете «Московский комсомолец».

Артемьев призвал граждан проводить экспресс-исследования только в медучреждениях.

Экспресс-тесты на антитела к коронавирусу можно найти в продаже на сайтах российских аптек и маркетплейсов. Цены на них варьируются от нескольких тысяч до нескольких десятков тысяч рублей.