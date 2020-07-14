Минздрав: Сомнения при назначении страховых выплат должны трактоваться в пользу медиков

Фонд социального страхования, Роспотребнадзор и Минздрав направили в регионы разъяснения о дополнительных страховых выплатах медикам, работающим с COVID-19. В документе говорится, что сомнения должны трактоваться в пользу работников.

Министерство здравоохранения, Роспотребнадзор и Фонд социального страхования разработали документ с пояснениями о назначении страховых выплат медикам и водителям скорой помощи за работу с коронавирусом. Письмо уже направили в регионы, говорится на сайте Минздрава.

В документе сообщается, что сомнения при назначении страховых выплат заразившимся коронавирусом медработникам должны трактоваться в их пользу.

«Комиссиями при расследовании случаев, связанных с инфицированием COVID-19 медиков, оказывающих помощь пациентам с коронавирусом или подозрением на него, при исполнении трудовых обязанностей, повлекшим неблагоприятные последствия для их жизни и здоровья, должны быть обеспечены прозрачность и объективность, а сомнения при подведении его итогов должны трактоваться в пользу медицинского работника», - говорится в сообщении.

Решение о предоставлении выплат должно приниматься после проведения расследования. Выплаты осуществляются вне зависимости от того, установлена ли вина работника или работодателя в возникновении страхового случая.

На 5 июня в Петербурге единовременные федеральные страховые выплаты получили 184 медработника (врачи, медсестры, фельдшеры, санитарки, водители скорой помощи) из 39 стационаров и поликлиник города, задействованных в оказании помощи пациентам с выявленным COVID-19. Об этом «Доктору Питеру» рассказывали в петербургском отделении Фонда социального страхования.