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Минздрав: Сомнения при назначении страховых выплат должны трактоваться в пользу медиков

17:23, 14.07.2020 / Верcия для печати / 0 комментариев

Фонд социального страхования, Роспотребнадзор и Минздрав направили в регионы разъяснения о дополнительных страховых выплатах медикам, работающим с COVID-19. В документе говорится, что сомнения должны трактоваться в пользу работников.

Минздрав: Сомнения при назначении страховых выплат должны трактоваться в пользу медиков

Министерство здравоохранения, Роспотребнадзор и Фонд социального страхования разработали документ с пояснениями о назначении страховых выплат медикам и водителям скорой помощи за работу с коронавирусом. Письмо уже направили в регионы, говорится на сайте Минздрава.

В документе сообщается, что сомнения при назначении страховых выплат заразившимся коронавирусом медработникам должны трактоваться в их пользу. 

«Комиссиями при расследовании случаев, связанных с инфицированием COVID-19 медиков, оказывающих помощь пациентам с коронавирусом или подозрением на него, при исполнении трудовых обязанностей, повлекшим неблагоприятные последствия для их жизни и здоровья, должны быть обеспечены прозрачность и объективность, а сомнения при подведении его итогов должны трактоваться в пользу медицинского работника», - говорится в сообщении.

Решение о предоставлении выплат должно приниматься после проведения расследования. Выплаты осуществляются вне зависимости от того, установлена ли вина работника или работодателя в возникновении страхового случая.

Не более 4 дней. В Минздраве уточнили сроки выплат заболевшим медикам федеральной страховки

На 5 июня в Петербурге единовременные федеральные страховые выплаты получили 184 медработника (врачи, медсестры, фельдшеры, санитарки, водители скорой помощи) из 39 стационаров и поликлиник города, задействованных в оказании помощи пациентам с выявленным COVID-19. Об этом «Доктору Питеру» рассказывали в петербургском отделении Фонда социального страхования. 

Напомним, указ о введении обязательного страхования жизни и здоровья медработников Владимир Путин подписал 6 мая. Дополнительные страховые гарантии предоставляются медработникам (врачам, среднему и младшему медперсоналу) и водителям скорой помощи, непосредственно работающим с пациентами с подтвержденной коронавирусной инфекцией или подозрением на неё. При временной потере трудоспособности пострадавшим полагается 68811 рублей. Сотрудники, получившие инвалидность из-за перенесенного заболевания, должны получить от 688 113 до 2 064 339 рублей. При смерти медика от коронавируса его родственники получат единовременную выплату в размере 2 752 452 рублей. Указ действует «задним числом» - то есть выплаты должны получить все, кто с самого начала участвовал в борьбе с COVID-19 и пострадал при исполнении профессионального долга. Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко докладывал президенту, что новые страховые выплаты за вред здоровью от коронавирусной инфекции уже получили более 320 пострадавших медработников. 

Рубрики: Инфекционные болезни, Медицинская власть, Права врача

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