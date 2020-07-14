Исследование: От бессимптомных пациентов с COVID-19 заражаются чаще, чем от имеющих тяжелую форму болезни

Московские специалисты провели исследование, которое показало, что от пациентов с легким течением COVID-19 заражается больше людей, чем от тех, кто переносит заболевание в тяжелой форме. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Московские ученые завершили исследование о распространении коронавируса среди тех, кто близко контактировали с заболевшими коронавирусом. Результаты оказались противоположны гипотезе ВОЗ о том, что бессимптомные пациенты не могут заражать окружающих. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Специалисты изучили данные 335 тысяч человек, которые тесно общались с почти 107 тысячами заболевших. При контакте с бессимптомными носителями заразились 22%, с легким течением заболевания – 20%, со средней формой тяжести – 14%, а при тяжелом течении COVID-19 – 15%. Анастасия Ракова предположила, что это может быть связано с несоблюдением мер безопасности, пишут РИА Новости.

Московские ученые также установили, что тяжесть заболевания при передаче вируса связана с протеканием болезни у носителя. Так, если пациент перенес коронавирусную инфекцию без симптомов, то примерно 75% заболевших контактирующих с ним тоже могут перенести болезнь бессимптомно, а при передаче вируса от тяжело болевшего COVID-19 болезнь пройдет без симптомов только у 45%.