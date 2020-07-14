Беглов: В петербургских ковидных стационарах препаратов хватит минимум на две недели

В петербургских стационарах, где оказывают помощь пациентам с коронавирусом, работают 9184 койки, рассказал губернатор Александр Беглов. По его словам, препаратов для лечения ковида в медучреждениях хватит минимум на две недели.

Губернатор Петербурга Александр Беглов рассказал о ситуации с коронавирусом в городе. По его словам, сейчас в ковидных стационарах работают 9184 койки, из них 8333 - для взрослых и 851 - для детей.

Охват тестированием на коронавирус в Петербурге в 4 раза больше норматива, сообщили в Смольном. Так, с 1 марта анализ сдали более 1,5 миллиона горожан. Согласно последним данным, за время эпидемии коронавирус выявили у 28 142 человек, 21 579 выздоровели, 1 657 - умерли.

В качестве одного из методов лечения петербургские медики используют плазму уже переболевших коронавирусом доноров. За 2 месяца они заготовили 86,6 литров антиковидной плазмы. 164 дозы получили 84 пациента, которые находились в тяжелом состоянии. Лечение пошло на пользу - 60 пациентов уже выписали из больниц.

Препаратов для лечения COVID-19, которые используются в стационарах, хватит минимум на две недели, добавили в правительстве.

Однако говорить о победе над коронавирусом рано - коэффициент распространения коронавируса составляет 1,05 при норме не более 1.