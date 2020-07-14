Названы врачи, к которым россияне чаще всего удаленно обращались во время пандемии

Чаще всего во время эпидемии коронавируса россияне удаленно обращались за помощью к педиатрам, гинекологам и терапевтам. В основном телемедицинскими консультациями пользовались жители Москвы и Петербурга.

Во время пандемии коронавируса плановая помощь как в Петербурге, так и в других регионах страны, была приостановлена. В этот период россияне обращались к медикам в онлайн-формате. Как оказалось, самыми востребованными были педиатры, терапевты и гинекологи, пишет «ТАСС» со ссылкой на цифровой медсервис «Доктор рядом».

Так, около 33% россиян консультировались у терапевтов, 17% требовалась помощь гинеколога. К неврологам обращались 13%, дерматологам — 11%, оториноларингологам — 10%, эндокринологам — 5%.

Телемедицинскими услугами чаще пользовались россияне в возрасте от 25 до 50 лет - таких оказалось 67%. Почти 70% пациентов потребовалась повторная консультация.

Согласно исследованию, за помощью в онлайн-формате чаще обращались жители Москвы и Московской области ( 22%) и Петербурга (6%).