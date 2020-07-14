Глава минздрава Австралии призвал жителей носить маски, но не смог надеть ее с первого раза

В неловкое положение попал министр здравоохранения Австралии Грег Хант. Во время обращения к жителям страны по поводу важности использования медицинских масок, он решил надеть ее на себя, но не смог.

Министр здравоохранения Австралии Грег Хант выступал в штате Виктория, где призывал жителей носить медицинские маски. Показать важность маски он хотел на собственном примере, но сделать это не удалось - министр запутался и с первого раза не смог надеть свою маску. Ролик опубликовал телеканал Seven News.

«Я призываю жителей Виктории: если у вас нет возможности соблюдать социальную дистанцию и вы находитесь в непосредственной близости от других людей, пожалуйста, носите маску», — сообщили министр.

Ранее власти штата Виктория сообщили о повторном введении карантина из-за роста заболеваемости коронавирусом. В ближайшие шесть недель жители Мельбурна смогут выходить из дома только для покупки продуктов и вещей первой необходимости, чтобы получить помощь или оказать ее родственникам. При этому можно заниматься спортом на улице.

Согласно последним данным, в Австралии коронавирусом заразились 10 250 человек, умерли 108, а 7 835 - выздоровели.