В петербургских медвузах и медколледжах примут больше бюджетников

В 2020 году в петербургских медвузах выростет количество бюджетных мест для целевиков, сообщили в комитете по здравоохранению. Первокурсников в медицинских колледжах города тоже станет больше - на 22% по сравнению с прошлым годом.

Комитет по здравоохранению завершил прием документов на целевое обучение будущих врачей. Всего в этом году с кандидатами было заключено 995 договоров на целевое обучение по программам высшего образования, среди них 652 договора на обучение по программам специалитета и 343 - по программам ординатуры. Это немного больше, чем в прошлом году - тогда заключили 951 договор.

Как уточнили в комздраве, в 2020 году в медвузах Петербурга по квоте Минздрава предоставят 281 место для ординаторов и 401 место для студентов специалитета. После окончания учебы целевики должны будут отработать 3 года в городских поликлиниках и больницах, с которыми они заключили договор.

Кроме того, планируется увеличить число бюджетных мест для подготовки медсестер и фельдшеров в медицинских колледжах города. Так, в этом году в эти учебные заведения хотят принять 3025 абитуриентов, что на 22% больше, чем в 2019-м.

Как отмечают в комздраве, увеличение набора позволит сократить нехватку врачей и медсестер в медучреждениях города.