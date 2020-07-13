Цены на анальгин растут. Производитель объяснил, почему

Стоимость анальгина от новосибирского фармпроизводителя Renewal в первом полугодии этого года выросла по сравнению с тем же периодом прошлого года из-за подорожания импортных компонентов. Об этом сообщил директор по маркетингу Денис Лубов.

Напомним, аналитическая компания DSM Group подсчитала, что средняя стоимость анальгина в российских аптеках в июне выросла на 10,6% по сравнению с июнем 2019 года. Так, стоимость одной упаковки популярного обезболивающего увеличилась до 140,62 руб. Как писали «Известия», препарат от некоторых производителей подорожал на 38%.

В Федеральной антимонопольной службе сообщили, что жалобы на рост цен на анальгин в ведомство не поступали, пишет ТАСС.

Директор по маркетингу новосибирской фармкомпании Renewal Денис Лубов пояснил, что стоимость препарата действительно увеличилась, это связано с подорожанием импортных компонентов.

«Среднее подорожание упаковки таблеток "Анальгин" 500 миллиграмм от Renewal ("ПФК Обновление") составило 16,5% за период первого полугодия 2020 года по сравнению с первым полугодием 2019 года. Это не связано с пандемией коронавируса, причина в удорожании импортируемой составляющей продукции», - цитируют специалиста РИА Новости.

Денис Лубов заверил, что в ближайшее время цена на анальгин не повысится.