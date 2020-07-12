В Минздраве назвали регионы, где жители чаще заболевают туберкулезом

Чукотка возглавила список регионов России с самой высокой заболеваемостью туберкулезом в 2019 году. Там показатель заболеваемости составил 136,9 впервые выявленных случаев на 100 тысяч населения. Об этом говорят данные Минздрава. В Петербурге он более чем в пять раз меньше.

По данным Министерства здравоохранения, в прошлом году самый высокий показатель заболеваемости туберкулёзом был зафиксирован на Чукотке (136,9 на 100 тыс. населения). В пятерке лидеров также Республика Тыва (119,3 случая), Кемеровская область (93,7), Приморский край (93,4) и Еврейская АО (91,9), сообщает RT.

Самое низкое число впервые выявленных случаев туберкулёза на 100 тыс. населения в прошлом году отмечено в Ненецком АО — 4,6.

В целом по России уровень заболеваемости туберкулезом в 2019 году составил 41,2 случая на 100 тыс. населения. В Петербурге показатель ниже общероссийского - 25,9.