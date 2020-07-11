Петербург получит более 306 млн рублей на повышенные отпускные для медиков, оказывающих помощь при ковиде

Правительство направит более 5 млрд рублей на выплату медработникам увеличенных отпускных или компенсаций за отпуск, от которого они были вынуждены отказаться из-за ситуации с коронавирусом. Петербург получит 306,1 млн рублей, Ленобласть – 42 млн рублей.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении из резервного фонда правительства более 5 млрд рублей на выплату увеличенных отпускных и компенсаций медработникам, лишившихся отпуска из-за ситуации с коронавирусом. Как уточняется на сайте правительства, речь идёт о медиках, которым положены президентские надбавки за особые условия труда в условиях распространения новой коронавирусной инфекции. Это врачи, медсестры, младший медперсонал и водители скорой помощи, а также сотрудники медицинских организаций, подведомственных органам власти.

«Выплаты будут учитываться при расчёте отпускных. Именно с этим связана необходимость дополнительного финансирования», - говорят в кабмине.

На эти цели из резервного фонда правительство выделило более 4 млрд рублей будут регионам и ещё более 1 млрд – подведомственным медицинским организациям. В частности, Минздраву полагается 339,5 млн. рублей, ФМБА - 203,5 млн.

© Доктор Питер