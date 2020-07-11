Китайские ученые выявили фактор, повышающий риск смертности от ковида

Уровень глюкозы в крови от 7 ммоль/л при госпитализации повышает риск развития осложнений и смерти пациентов с COVID-19. Это выяснили китайские ученые, сравнив исход лечения в двух больницах Уханя более 600 пациентов, у которых ранее не был диагностирован диабет.

Китайские ученые провели ретроспективное исследование, проанализировав связь между уровнем глюкозы в крови натощак и смертностью пациентов с ковидом. Исследователи изучили результаты лечения 605 пациентов с COVID-19, поступивших в две больницы Уханя в январе-феврале этого года. Авторы работы выяснили, что высокий уровень глюкозы при поступлении в больницу – от 7 ммоль/л – повышал риск развития внутрибольничных осложнений и вероятность летального исхода у пациентов, у которых ранее не был выявлен диабет. Из 114 умерших в течение 28 дней во время госпитализации сахар был повышен более чем у половины - у 58 человек. Также в этой группе пациентов было больше тех, у кого развилось одно или несколько внутрибольничных осложнений. Результаты работы опубликованы в журнале Diabetologia.

Авторы работы считают, что измерение и контроль уровня глюкозы важны для всех поступающих в стационары пациентов с коронавирусом, независимо от того, был ли у них ранее выявлен диабет или нет.

«Уровень глюкозы в крови 7,0 ммоль/л и выше при госпитализации - независимый предиктор (прогностический показатель - Прим. ред.) 28-дневной смертности у пациентов с COVID-19 без предварительного диагноза диабета. Гликемическое тестирование и контроль важны для всех пациентов с ковидом, даже если у них не был выявлен ранее диабет, так как большинство пациентов с COVID-19 склонны к нарушениям метаболизма глюкозы», - заключают ученые.

Уровень сахара в крови – основной лабораторный показатель, за которым регулярно следят все страдающие диабетом. Нормой считается уровень глюкозы в пределах 3,3-5,5 ммоль/л.



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