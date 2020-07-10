В Минздраве просят не соблазнять россиян рекламой вредной еды

В России нужно ограничить рекламу вредных продуктов, причем, сделать это необходимо на законодательном уровне. Об этом сообщила главный специалист Минздрава по терапии и общей практике Оксана Драпкина.

Рекламу фастфуда и других вредных продуктов необходимо ограничить на законодательном уровне, считает главный специалист Минздрава по терапии и общей практике Оксана Драпкина. Об этом она сообщила на круглом столе в Совете Федерации.

«Первое — создать единую здоровьесберегающую среду. Второе — закрепление в законодательстве мер, направленных на ограничение рекламы продуктов нездорового питания, изменение маркировки, ограничение соли, повышение доступности здорового питания», - приводят слова Драпкиной РИА Новости.

Она также предложила разрабатывать меры по снижению смертности на дому. Речь идет о том, чтобы россияне оперативно звонили в скорую, а не ждали, когда проблема пройдет сама. «Если болит в груди, не надо ждать, надо поднять трубку и вызвать бригаду скорой медицинской помощи».